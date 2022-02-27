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Поступок не буде. Українська делегація вирушила на переговори з Росією

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 16:28
Поступок не буде. Українська делегація вирушила на переговори з Росією Фото: Володимир Путін та Володимир Зеленський відправили делегації на переговори (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Українська делегація вирушила на переговори з Російською Федерацією на кордон з Білоруссю. Вони мають пройти на ділянці кордону в Гомельскій області.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

"Ніяких поступок не буде. У нас жорстка переговорна позиція. Нас ждет жесткая дипломатическая битва", - уточнив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зателефонував лідеру правлячого білоруського режиму Олександру Лукашенку, щоб обговорити можливість переговорів. Співрозмовник запевнив, що українській делегації будуть надані всі гарантії безпеки.

Усі подробиці у матеріалі "Зустріч на Прип'яті. Україна їде на переговори з Росією: усі подробиці".

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