Поступок не буде. Українська делегація вирушила на переговори з Росією
Фото: Володимир Путін та Володимир Зеленський відправили делегації на переговори (колаж РБК-Україна)
Українська делегація вирушила на переговори з Російською Федерацією на кордон з Білоруссю. Вони мають пройти на ділянці кордону в Гомельскій області.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
"Ніяких поступок не буде. У нас жорстка переговорна позиція. Нас ждет жесткая дипломатическая битва", - уточнив він.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зателефонував лідеру правлячого білоруського режиму Олександру Лукашенку, щоб обговорити можливість переговорів. Співрозмовник запевнив, що українській делегації будуть надані всі гарантії безпеки.
Усі подробиці у матеріалі "Зустріч на Прип'яті. Україна їде на переговори з Росією: усі подробиці".