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Російський ринок покинули понад 70 світових брендів

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Четвер 03 березня 2022 02:46
Російський ринок покинули понад 70 світових брендів Фото: порожнє приміщення торгцентру (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Світові компанії на знак протесту масово залишають російський ринок через широкомасштабне вторгнення і війну проти України. Кількість брендів, які припиняють співпрацю з країною-агресором, вже перевищила 70.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Компанії-гіганти, які вийшли і виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Росія не зможе брати участь в: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, також Adidas відмовився працювати зі збірною РФ з футболу.

Зупиняють/зупинили мовлення: BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount.

Міжнародні платіжні системи ввели обмеження: Mastercard, PayPal.

Раніше повідомлялося, що ЄС офіційно відключає сім російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT. Їм дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.

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