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В Україні цивільним дозволили видавати вогнепальну зброю для відбиття вторгнення РФ

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Київ, Четвер 03 березня 2022 20:56
В Україні цивільним дозволили видавати вогнепальну зброю для відбиття вторгнення РФ Фото: в Україні цивільним дозволили видавати вогнепальну зброю (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна Рада України 3 березня в закритому режимі прийняла закон, що дозволяє видати вогнепальну зброю цивільним. Документ також звільняє від відповідальності за його застосування проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Закон № 7120 "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" прийнятий на закритому засіданні. Він дозволяє видати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї цивільним особам під час воєнного стану в Україні для відбиття агресії Росії.

Зброя видається відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. Як виняток, наказ Про затвердження Порядку видачі зброї не потребує реєстрації в Міністерстві юстиції.

Під дію закону не підпадають військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів та особи, які підлягають мобілізації

Відповідно до закону, застосування цивільними вогнепальної зброї здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовими під час виконання завдань з відсічі російської агресії проти України. При цьому вони не несуть відповідальність за його застосування вогнепальної зброї проти окупантів.

Здати зброю і боєприпаси до неї цивільні зобов'язані не пізніше 10 днів після скасування воєнного стану в Україні. За порушення відповідних вимог передбачена кримінальна відповідальність.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується протягом дії воєнного стану і 10 днів після його скасування.

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