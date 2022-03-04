Що відбувається у Херсоні зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн
На дев'ятий день війни Росії проти України у Херсон зайшли війська окупантів, які захопили телевежу. Через вторгнення росіян у місті закінчуються медикаменти, потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, однак про жодну капітуляцію мова не йде - над містом майорить синьо-жовтий прапор!
Детальніше про те, що відбувається в Херсоні прямо зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.
Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.
20:10 Нагадаємо, що у Херсоні так і не відбувся мітинг за створення "ХНР". На майдан Свободи вийшли тисячі люди з українськими прапорами не побоявшись озброєних російських військових!
20:00 У заповіднику Асканія-Нова у ці дні народився малюк тибетського яка. Його назвали Байрактар.
Маленький Байрактар (фото: facebook.com/shapoval.viktor)
18:20 До російських фур з "гуманітаркою" ніхто не підходив. Люди на площі кричали окупантам, що вони не потребують допомоги. Одним словом, створити картинку для російських пропагандистів не вдалося.
У окупанта не вийшло зняти картинку для їхньої мордовської влади. Херсон – це Україна, а задум виродків провалився— Промисловий Портал (@ua_industrial) March 4, 2022
Херсонці, ви молодці. Разом ми сила. pic.twitter.com/7vVticyEqs
17:40 Кореспондент каналу "Україна24" розповів, що у Херсоні був відсутній зв’язок більше 4 годин. Він зник після того, як до міста увійшла військова техніка, на одній з машин було написано "Донська гуманітарна допомога".
Зараз в місті працюють тільки Vodafon і lifecell. З самого ранку не працюють взагалі українські телеканали, тільки через кабельне. На Т2 працюють російські канали.
Щодо продуктів, то у місті лишились невеличкі запаси, магазини роздавали безкоштовно те, що лишилось на складах.
17:10 У Херсоні зв'язок від Vodafon з'явився.
15:30 Російські військові не дозволили "зелений коридор" для постачання гуманітарної допомоги на Херсонщину.
15:20 У Херсоні на майдані Свободи місцеві жителі з українськими прапорами зустрічають російський "гуманітарний конвой", який братиме участь у акції з закликами про створення "окремої республіки".
14:00 У Херсонській області пропав мобільний зв'язок. Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар, повідомляє голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
13:20 За даними СБУ, вже 60-80 кримчан заселені у готель "Фрегат". Ймовірно, сьогодні вони вийдуть на мітинг з прапорами РФ і "вдячністю" російським "визволителям".
11:10 У Херсоні роздають збіжжя. Адреси - за посиланням.
08:05 Жителів Херсона та області попередили, що російські окупанти захопили телевежу та тепер завалюватимуть ефіри фейками, дезінформацією та пропагандою. Ігноруйте такі вкиди та не вірте брехні, наголошують у СБУ.
Додамо, що глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter розповів, що після захоплення телевежі у Херсоні окупанти планують шоу за участю липових "місцевих", привезених з окупованого Криму.
03:00 Наші колеги з Суспільного показали на відео, як виглядав та виглядає Херсон до та після вторгнення Росії.
02:10 4 березня на майдані Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "херсонська народна республіка". Для цього у місто звезли 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 "спринтери" та 7 "газельок" невстановлених осіб.
Херсонці! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!
Ситуація в Херсоні на 4 березня
Місцева влада утворила штаб, який займається питаннями життєзабезпечення міста.
"Ми усі знаходимося у міській раді - наразі вирішуємо питання гуманітарної допомоги для Херсонської міської територіальної громади, підключаємо міжнародні інституції. Усі мої заступники разом зі мною - ми контролюємо процеси життєдіяльності міста", - каже херсонський міський голова Ігор Колихаєв.
Він підкреслює: не зважаючи ні на що, Херсон - українське місто.
"Давайте відходити від паніки, користуватися лише перевіреними джерелами інформації - комунікуйте через своїх старост округів, керівників ОСББ, ми усі з вами", - звертається до місцевих мешканців Колихаєв.
Комендантська година
Станом на 4 березня у Херсоні сувора комендантська година діє з 20:00 до 06:00.
Робота громадського транспорту, правила пересування авто і пішоходів
Наразі у місті задля безпеки місцевих мешканців діють наступні правила:
- До міста можна виїжджати лише вдень.
- Виїжджають у місто лише машини з продовольством, медикаментами та іншим.
- Комунальний транспорт працює, щоб співробітники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо могли добратися на роботу
- Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Не конфліктують.
- Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю. Водії повинні бути готові будь-якої миті показати вміст перевезень.
Як працюють лікарні у Херсоні
У штатному режимі станом на 4 березня працюють:
- Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша (лікарі надають медичну допомогу за усіма профілями, у поліклініках лікарні медична допомога надається у повному обсязі);
- Поліклініка №2 міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних (травмологічне відділення приймає у порядку живої черги);
- Міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського (лікарі стоматологічної поліклініки надають лише невідкладну допомогу пацієнтам).
Адреси аптек
- пр-т Святих Кирила та Мефодія, 19
- пр-т 200 років Херсона, 30
- вул. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
- пр-т 200-річчя Херсона, 24-Г
- вул. 49-й Гвардійської дивізії, 10
- вул. Стрітенська, 21
- вул. Шенгелія, 21/15
- Миколаївське шосе, 15
- вул. Миру, 10
- пр-т Текстильників, 10-А
- вул. Лавреньова, 12
- пр-т Ушакова 67
- вул. Комарова, 2
- вул. Генерала Алмазова, 37
- вул. Патона, 17
- пр-т Ушакова, 35-А
- пр-т 200 років Херсона, 16
- вул. Чернишевського, 6
- вул. Чорноморська, 16
- вул. Суворова, 13
- смт Зеленівка, вул. Першотравнева, 9
Магазини, які працюють у Херсоні 4 березня
- Магазин "Асорті" на вул. Чорноморська, 16 (продукти)
- "Велмарт" на вул. Дорофєєва, 30 (борошно, крупи, макарони, кондитерські вироби, консерви, соуси, чай, кава, макаронні вироби)
- "Сільпо" на пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)
- Green Market на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11
- Ринок мікрорайону Шуменський на вул. Димитрова
- Кондитерська "Пряничний будиночок" на пр-т Текстильників, 5 (свіжий хліб, кондитерські вироби)
- "Сита Хата" на вул. Комкова, 75; Миколаївське шосе, 26 (ковбасні вироби)
- Дрібні магазини по вул. Марії Фортус 100А (хліб, консерви, бакалія, та ін. у невеликій кількості)
- "Фреш" на пр-т 200-річчя Херсона, 28; пр-т Текстильників, 9; вул. Патона, 12 (запаси продуктів у наявності)
- Магазин продуктів на вул. Карбишева, 36 (хліб, молочні продукти)
- "Траш" на вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 45; пр-т 200 років Херсона, 8 (запаси продуктів у наявності)
- Магазин "Ферма" на пр-т 200 років Херсона, 32Б (м’ясо (свинина, куриця) яйця, бакалія)
- Мережа "Юність" на пр-т Будівельників, 11; вул. Стрітенська, 11; пр-т Будівельників, 27А (хлібобулочні вироби власного виробництва, фрукти, овочі)
- Магазини АТБ на вул. Чорновола, 19; вул. Стрітенська, 21; вул. Вишневій, 157/71; вул. Покришева, 53; вул. Патона, 8; вул. Миру, 17; пр-т Святих Кирила та Мефодія, 15/2; пр-т Ушакова, 50; вул. Маяковського, 13; пр-т Будівельників, 6. У магазинах можна отримати готівку з банківських карток від 500 до 6000 грн на касі.