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Кремль відмовився від прямих переговорів Путіна з Зеленським

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Москва, П'ятниця 04 березня 2022 15:01
Кремль відмовився від прямих переговорів Путіна з Зеленським Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російська сторона відмовляється від прямих переговорів президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. У Москві вважають, що достатньо контактів делегацій обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання "Медуза".

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, прямих переговорів президентів не буде.

"Вчора відбувся другий раунд переговорів. Зараз черга за цими переговорами. Є можливість у делегації без зайвих посередників доносити один до одного всі елементи позицій. Елементи нашої позиції доведені до відомостей української сторони", - зазначив він.

Так само він заявив, що Росія не відмовляється від вимоги "денацифікації" України.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до Путіна і закликав його сісти за стіл переговорів.

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