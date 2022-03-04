Кремль відмовився від прямих переговорів Путіна з Зеленським
Російська сторона відмовляється від прямих переговорів президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. У Москві вважають, що достатньо контактів делегацій обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання "Медуза".
За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, прямих переговорів президентів не буде.
"Вчора відбувся другий раунд переговорів. Зараз черга за цими переговорами. Є можливість у делегації без зайвих посередників доносити один до одного всі елементи позицій. Елементи нашої позиції доведені до відомостей української сторони", - зазначив він.
Так само він заявив, що Росія не відмовляється від вимоги "денацифікації" України.
Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до Путіна і закликав його сісти за стіл переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.