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Витоку радіації на ЗАЕС на даний момент не зафіксовано

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Запорізька область, П'ятниця 04 березня 2022 06:20
Витоку радіації на ЗАЕС на даний момент не зафіксовано Фото: витоку радіації на ЗАЕС на даний момент не зафіксовано (Getty Im
Автор: Артур Родивилов

Представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози поширення радіації не помічено. На місці працюють 44 пожежних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Також у службі заявили, що даний енергоблок підірвати практично неможливо.

На території АЕС починають працювати пожежники, щоб загасити пожежу в адміністративній частині станції.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не могли розпочати ліквідацію пожежі.

Цей енергоблок ще тиждень тому був підключений до мережі, а кілька днів тому його перевели в стан планового ремонту.

Раніше прессекретар Запорізької атомної електростанції записав відеозвернення, в якому заявив, що Росія веде вогонь по АЕС. Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС горить.

Президент Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Тобто президент Росії Володимир Путін по суті вже почав ядерну війну, якої так побоювався Захід.

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Запорожская АЭС
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