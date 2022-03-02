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Саджати на 15 років. Держдума розгляне правки щодо покарання за "фейки про дії Збройних сил РФ"

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Москва, Середа 02 березня 2022 16:07
Саджати на 15 років. Держдума розгляне правки щодо покарання за "фейки про дії Збройних сил РФ" Фото: Пленарне засідання Держдуми (dumatv.ru)
Автор: Антон Федорців

До Державної думи внесли законопроект про посилення відповідальності за нібито фейки про російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дума ТВ.

Депутати розглянуть правки до Кримінального кодексу РФ 4 березня. За розповсюдження фейків про дії російських військ тепер загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Ініціатором законодавчих змін став спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Він дав доручення депутатам відреагувати на "вал фейкових повідомлень" в умовах вторгнення Росії до України.

Генпрокуратура РФ напередодні вимкнула з ефіру радіостанцію "Ехо Москви" та телеканал "Дождь". Обидва медіа продовжили мовлення в мережі.

До слова, Росія намагається знайти схеми для обходу західних санкцій за вторгнення до України.

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