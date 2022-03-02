Саджати на 15 років. Держдума розгляне правки щодо покарання за "фейки про дії Збройних сил РФ"
До Державної думи внесли законопроект про посилення відповідальності за нібито фейки про російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дума ТВ.
Депутати розглянуть правки до Кримінального кодексу РФ 4 березня. За розповсюдження фейків про дії російських військ тепер загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Ініціатором законодавчих змін став спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Він дав доручення депутатам відреагувати на "вал фейкових повідомлень" в умовах вторгнення Росії до України.
Генпрокуратура РФ напередодні вимкнула з ефіру радіостанцію "Ехо Москви" та телеканал "Дождь". Обидва медіа продовжили мовлення в мережі.
До слова, Росія намагається знайти схеми для обходу західних санкцій за вторгнення до України.
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