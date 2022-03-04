США на півтора року надали українцям статус тимчасово захищених осіб: хто його отримає
Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про надання українцям статусу тимчасово захищених осіб на 18 місяців. Отримати його зможуть ті, хто перебував на території країни до 1 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз DHS.
"Присвоєння (статусу - ред.) пов'язане як з триваючим військовим конфліктом, так і з надзвичайними і тимчасовими Умовами в Україні, які перешкоджають безпечному поверненню в країну українців і осіб без громадянства, останнім часом проживали в Україні", - зазначено релізі.
Зазначається, що до програми можуть бути включені українці, які перебували на території США до 1 березня 2022 року включно. Ті, хто прибув в країну після цієї дати, отримати статус тимчасово захищених осіб не зможуть.
"Навмисний і неспровокований напад Росії на Україну призвів до триваючої війни, безглуздого насильства і того, що українці змушені шукати притулку в інших країнах", - сказав глава відомства Алехандро Майоркас.
Статус тимчасово захищених осіб має на увазі видачу дозволу на роботу в США і тимчасової посвідки на проживання. Однак він не передбачає отримання надалі права на постійне проживання.
Нагадавши, Євросоюз дозволив громадянам України і резидентам жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту на строк до одного року, без проходження процедури надання притулку. У разі затяжної війни з Росією цей статус може бути продовжений ще на два роки.
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