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Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT

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Брюссель, Середа 02 березня 2022 01:47
Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT Фото: посли Євросоюзу погодилися відключити сім російських банків від SWIFT (offshoreview eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посли Європейського Союзу ввечері 1 березня погодилися відключити сім російських банків від платіжної системи SWIFT. Також будуть введені санкції щодо новинних агентств RT і Sputnik.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні (1 березня - ред.) ввечері посли ЄС погодилися ввести санкції щодо RT і Sputnik, а також ввести санкції SWIFT щодо семи російських банків", - повідомив журналіст.

Серед них:

  • ВТБ;
  • "Росія";
  • "Відкриття";
  • "Новікомбанк";
  • "Промсвязьбанк";
  • "Совкомбанк";
  • Веб.

Крім того, посли є досягли політичної угоди щодо пакета економічних санкцій щодо Білорусі. Однак, зазначив журналіст, остаточне рішення планується прийняти вранці 2 березня.

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