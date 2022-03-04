Що відбувається в Маріуполі зараз. Ситуація на 4 березня: онлайн

Ситуація в Маріуполі в ході війни Росії проти України критична . У місті немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Комунальні служби не можуть полагодити лінії водо - та електропостачання через постійні обстріли російськими окупантами. Але збройні сили України продовжують тримати позиції і захищати місто.

Детальніше про те, що зараз відбувається в місті, всі новини Маріуполя, важливі повідомлення та оперативна інформація – в матеріалі РБК-Україна .

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україназа посиланням.

20:45 Штаб Операції Об'єднаних сил повідомляє про втрати російських окупантів за тиждень спроб взяти Маріуполь.

"За цей тиждень захисниками Маріуполя вже знищено понад 30 одиниць ворожої бронетехніки: танків, БМП, Тигрів, автозаправників тощо. Крім цього, знешкоджено понад 100 людей піхоти та дві розвідувальні групи загарбників. У тилах окупантів успішно працюють наші розвідувачі" - повідомляють у ООС.

20:20 Боєць полку "Азов" розповів про те, що захисники міста тримають оборону, йдуть важкі бої. Переважна за чисельністю угруповання намагається прорвати оборону і увірватися в місто. Він каже, що зараз важливо утримати місто, бо саме воно не дає створити сухопутний коридор із Росії до Криму.

Також він додав, що всі підрозділи української армії та добровольці триматимуть оборону міста.

"Ми стоїмо, східний фортпост ніхто не збирається покидати. За попередніми даними Тільки за сьогодні ми знищили два ББМ, три танки, піхоту противника, бої продовжуються", - заявив він.

17:20 На даний момент у Маріуполі вже 300 мирних жителів отримали поранення. Про це в ефірі Україна24 повідомив мер міста Вадим Бойченко. Раніше він говорив про те, що зараз неможливо визначити точну кількість загиблих і постраждалих через безперервний обстріл.

16:10 Мер Марійполя Вадим Бойченко в коментарі РБК-Україна розповів про ситуацію у місті.

"Ситуація дуже складна, але ми тримаємося. У нас гуманітарна блокада, яку створили російські війська, обстрілявши критично важливу інфраструктуру. Ми без тепла, без світла, без води та практично без зв'язку. І у нас закінчуються продукти та медикаменти", - сказав він. .

Також Бойченко повідомив, що просить внести Маріуполь до списку міст для створення гуманітарних коридорів. Він наголосив, що вже 5 днів окупанти ведуть вогонь по житлових будинках. Багато вбитих та поранених, але їхню кількість зараз неможливо уточнити через те, що обстріли не стихають.

"Спочатку був обстріл у східній частині міста - це так званий Лівий берег. Зараз вони працюють Західному та Північно-західному напрямку. Люди дев'яту добу сидять у підвалах, у укриттях. Вони луплять з усіх знарядь: з "градів", з важкої артилерії та кілька разів навіть застосовували авіаобстріли та авіабомби", - сказав Бойченко.

Також він додав, що ворожих військ у місті немає, а ЗСУ стійко тримають позиції та захищають місто.

Що відбувається в Маріуполі на 4 березня 2022

З-за того, що у Маріуполі немає зв'язку, новини з міста надходять не так часто. Станом на вчора ситуація в місті залишалася складною. Через обстріли Маріуполь залишився без тепла, води і світла. Комунальні служби не можуть виїхати і зайнятися ремонтом ліній через ті ж постійні обстріли.

"У той же час комунальні служби постачають паливом генератори, що живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим жителям Маріуполя", - йдеться в повідомленні міськради.

З початку війни Росії проти України у місті отримали поранення різного ступеня тяжкості понад 200 мирних жителів. У лікарні вдалося відновити електропостачання, тому медпрацівники продовжують надавати допомогу.

"Ні в кого вже немає сумніву - це (дії Росії в Україні, - ред.) акт геноциду російських окупантів проти українського народу, проти нас з вами", - заявив мер міста Вадим Бойченко.

Також він зазначив, що ЗСУ впевнено тримають позиції і захищають місто.

Фото: у Маріуполі не припиняються обстріли (t me Pravda_Gerashchenko)

Ситуація в місті на 08:00 4 березня

У міськраді повідомляють, що на даний момент очікується план зі створення гуманітарного коридору в умовах режиму тиші.

"Наше місто на межі гуманітарної катастрофи. Вчора ми домоглися того, щоб голос Маріуполя був почутий і потрапили в список міст, які будуть мати можливість гуманітарного коридору і припинення до цього часу вогню", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Також він зазначив, що першочерговими завданнями є забезпечення жителів міста речами першої необхідності, продуктами і відновлення критичної інфраструктури.