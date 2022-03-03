Усі потяги зі сходу на захід України стали евакуаційними: повний перелік
На восьмий день війни Росії проти України всі потяги зі сходу на західний напрямок стали евакуаційними. Продаж квитків на них закрито, пріоритет у посадці у жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися такими поїздами:
- №1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород
- №5/6 Маріуполь - Рахів
- №7/8 Київ - Чернівці
- №15/16 Харків - Рахів
- №17/18 Харків - Ужгород
- №21/22 Харків - Трускавець
- №25/26 Одеса - Рахів
- №29/30 Київ - Ужгород
- №31/32 Кривий Ріг - Ужгород
- №35/36 Одеса - Перемишль
- №37/38 Одеса - Ужгород
- №41/42 Дніпро - Трускавець
- №45/46 Краматорськ - Ужгород
- №49/50 Київ - Трускавець
- №55/56 Київ - Рахів
- №57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
- №77/78 Одеса - Ковель
- №81/82 Київ – Ужгород
- №85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель
- №91/92 Київ – Львів
- №95/96 Київ - Рахів
- №97/98 Київ - Ковель
- №114/113-142/141 Лиман - Львів
- №119/120 Запоріжжя - Львів
- №129/130 Кременчук - Ворохта
- №149/150 Полтава - Чернівці
- №135/136 Одеса - Чернівці
- №249/250 Київ - Чернівці
- №749/750 Київ - Івано-Франківськ
- № 705 Дарниця - Київ Пас - Львів
- № 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
- №723 Харків - Львів
- №747 Київ - Тернопіль
"Посадка на ці поїзди, як і інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала розклад руху поїздів на 3 березня.
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