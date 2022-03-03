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Усі потяги зі сходу на захід України стали евакуаційними: повний перелік

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Київ, Четвер 03 березня 2022 09:16
Усі потяги зі сходу на захід України стали евакуаційними: повний перелік Фото: потяги на захід України стали евакуаційними (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На восьмий день війни Росії проти України всі потяги зі сходу на західний напрямок стали евакуаційними. Продаж квитків на них закрито, пріоритет у посадці у жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватися такими поїздами:

  • №1/2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород
  • №5/6 Маріуполь - Рахів
  • №7/8 Київ - Чернівці
  • №15/16 Харків - Рахів
  • №17/18 Харків - Ужгород
  • №21/22 Харків - Трускавець
  • №25/26 Одеса - Рахів
  • №29/30 Київ - Ужгород
  • №31/32 Кривий Ріг - Ужгород
  • №35/36 Одеса - Перемишль
  • №37/38 Одеса - Ужгород
  • №41/42 Дніпро - Трускавець
  • №45/46 Краматорськ - Ужгород
  • №49/50 Київ - Трускавець
  • №55/56 Київ - Рахів
  • №57/59-№58/60 Київ - Ворохта, Чоп
  • №77/78 Одеса - Ковель
  • №81/82 Київ – Ужгород
  • №85/87-86/88 Новоолексіївка - Львів, Ковель
  • №91/92 Київ – Львів
  • №95/96 Київ - Рахів
  • №97/98 Київ - Ковель
  • №114/113-142/141 Лиман - Львів
  • №119/120 Запоріжжя - Львів
  • №129/130 Кременчук - Ворохта
  • №149/150 Полтава - Чернівці
  • №135/136 Одеса - Чернівці
  • №249/250 Київ - Чернівці
  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ
  • № 705 Дарниця - Київ Пас - Львів
  • № 715 Дарниця - Київ Пас - Львів
  • №723 Харків - Львів
  • №747 Київ - Тернопіль

"Посадка на ці поїзди, як і інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись в залежності від оперативної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала розклад руху поїздів на 3 березня.

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