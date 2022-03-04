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Що відбувається у Одесі зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

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Одеса, П'ятниця 04 березня 2022 19:45
Що відбувається у Одесі зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн Ситуація в Одесі прямо зараз (фото: twitter.com/ian_matveev)
Автор: Дмитрий Войналович

Уже дев'ять днів триває війна Росії проти України. Одеса героїчно тримає оборону, як і всі інші наші міста. Час від часу окупанти хочуть прорватися до Одеси з моря, але їм нічого не вдається завдяки ЗСУ і територіальній обороні.

Детальніше про те, що відбувається в Одесі і області зараз, уся оперативна інформація і важливі новини для мешканців міста - у текстовому онлайн матеріалі РБК-Україна.

19:40 Рятувальники ДСНС у селі Біленьке та смт Затока Білгород-Дністровського району вилучили і знищили 253 протитанкові касетні елементи ПТАБ -1М, а також авіабомби ОСАБ-250 та ОСАБ-500 - залишки боєприпасів після авіаудару 3 березня.

18:55 Підірваний міст, який сполучав Одеську область з Придністров'ям.

17:00 Труханов поінформував про поточну ситуацію в місті:

15:35 Увага! Повітряна тривога!

15:23 Сьогодні з Одеського залізничного вокзалу відправляються потяги до Львіва та Ужгорода. Електропотяг до Львова відправлятиметься у 19:00. Потяг до Ужгорода - о 22:32. Всі бажаючі можуть скористатися можливістю добратися туди безкоштовно.

Інформація за телефонами: 0487273182, 0487274242 (довідкова служба вокзалу).

13:50 Червоним Хрестом в Одеській області створено спеціальний рахунок, на який можна надіслати кошти для допомоги містянам.

11:30 Мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю кореспонденту французького видання Le Monde заявив, що з продовольством у місті "труднощів немає".

"Багато допомоги йде від братніх європейських країн. Бізнесмени, які працювали тут, віддають усю продукцію довгого зберігання. Наразі це все враховується, створюються бази продовольчих запасів", - зазначив він.

07:30 За повідомленням Генштабу ЗСУ, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока - Чорноморськ. За 40 км на схід від Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі Росії.

04:15 УЗ озвучила напрямки руху приміських поїздів по території Одеської залізниці на 4 березня. Сьогодні курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:

  • Христинівка - Черкаси - Христинівка
  • Христинівка - Вапнярка - Христинівка
  • Гайворон - Вінниця - Гайворон
  • Т. Шевченко - Гребінка - Т. Шевченко
  • Т. Шевченко - Христинівка - Т. Шевченко
  • Черкаси - Т. Шевченко - Черкаси
  • Миронівка - Знам‘янка - Миронівка
  • Т. Шевченко - Висіка - Т. Шевченко
  • Т. Шевченко - Помічна - Т. Шевченко
  • Одеса - Вапнярка - Одеса
  • Одеса - Балта - Одеса
  • Одеса - Роздільна - Одеса
  • Одеса - Мигаєво
  • Одеса - Колосівка - Одеса
  • Знам’янка - Олександрія - Знам’янка
  • Т. Шевченко - Знам’янка - Т. Шевченко
  • Знам’янка - Цвіткове - Знам’янка
  • Миронівка - Цвіткове - Миронівка
  • Помічна - Олександрія
  • Знам’янка - П’ятихатки - Знам’янка
  • Помічна - Людмилівка - Помічна
  • Помічна - Знам’янка - Помічна
  • Помічна - Долинська - Помічна
  • Помічна - Вознесенськ - Помічна

Розклад руху поїздів уточнюйте за посиланням.

Ситуація в Одесі і області 4 березня

За словами міського голови Геннадія Труханова, одеська влада "щохвилини вдосконалює обороноздатність міста".

"Сьогодні завдання зробити так, щоб кожен метр одеської землі був під контролем одеситів: ЗСУ, поліції, територіальної оборони та самих городян. Щодо життєдіяльності міста, то всі комунальні служби працюють. Крім цього, постійно посилюємо систему оповіщення", - сказав мер.

Сьогодні сигнал повітряної тривоги в місті передається: гучномовцями, офіційним сайтом та телеграм-каналом, телерадіоканалами, церковними дзвонами. Сповіщення здійснюють райадміністрації та заклади освіти.

Комендантська година

Станом на 4 березня у Одесі та Одеській області комендантська година діє з 19:00 до 06:00. У цей час заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Як працює громадський транспорт у Одесі

4 березня на всі маршрути виведено 30 трамваїв та 30 тролейбусів.

З огляду на комендантську годину пасажирські перевезення в Одесі здійснюються за таким графіком:

  • з 6 до 7 години ранку - підвіз водіїв на робочі місця та прийом рухомого складу;
  • з 7 години - вихід на лінію рухомого складу;
  • з 17 години - рухомий склад заходить у депо на обслуговування та охорону;
  • з 17 до 18 години - розвезення водіїв по будинках.

Деякі маршрути змінено:

  • тролейбус №10 слідує по вул. Грецькій, далі за маршрутом;
  • тролейбус №9 слідує Італійським бульваром на Привокзальну площу, далі за маршрутом;
  • трамвай №3 слідує до Старосінної площі.

Список адрес комунальних аптек

  • вул. М’ясоїдівська, 32 (МКЛ №1), тел. 788-10-03, 788-28-72
  • вул. Дворянська, 10 (Центр Резніка), тел. 788-09-06
  • вул. Жуковського, 30 (медцентр "Одесфарм"), тел. 771-04-43
  • вул. Космонавтів, 11/13 (пологовий будинок №7), тел. 709-95-69
  • пр-т Добровольського, 67 (детяча поліклініка №2), тел. 706-43-56
  • вул. Паустовського, 21а (ЖК №14), тел. 770-93-17
  • вул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСД №5), тел. 771-14-13
  • вул. Левітана, 62 (поліклініка №20), тел. 788-28-97
  • вул. Краснослобідська, 36 (дитяча поліклініка №1), тел. 783-13-10
  • пров. Обсерваторний, 8 (ЦПМСД №2), тел. 788-92-15
  • вул. Болгарська, 38 (поліклініка МКЛ №1), тел. 793-90-92
  • вул. Житомирська (Гаркавого), 2 (ЦПМСД №16), тел. 788-17-75
  • Фонтанська дор., 110 (МЛ №8), тел. 701-12-04

Графік роботи аптек: з понеділка по п'ятницю - з 9:00 до 15:00, субота та неділя - вихідні.

В лікарнях міста на сьогодні є більше двох тисяч вільних ліжок, які можуть надавати хірургічну, терапевтичну та іншу допомогу.

Всі кисневі станції в міських лікарнях працюють. Створені запаси палива для електрогенераторів та кисневих станцій.

Карта захисних споруд цивільного захисту міста Одеси та Одеської області

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