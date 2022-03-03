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Кабмін пропонує РНБО нові санкції проти Путіна та 34 його поплічників

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Четвер 03 березня 2022 00:25
Кабмін пропонує РНБО нові санкції проти Путіна та 34 його поплічників Кабмін пропонує РНБО нові санкції проти Путіна (фото: УНІАН)
Автор: Дмитрий Войналович

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки та оборони ввести нові персональні санкції проти Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №193-р.

Крім Путіна пропонується ввести економічні та інші обмежувальні заходи проти його речника Дмитра Пєскова, членів російського федерального уряду, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева та інших.

Пропоновані санкції, зокрема, передбачають:

  • заборону на здійснення вказаними особами економічної та фінансової діяльності на території України
  • блокування наявних активів
  • припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
  • заборону передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
  • відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого ряд країн, в тому числі країни ЄС та США, активно вводять санкції проти російських компаній та приватних осіб, а великі міжнародні компанії згортають свою діяльність в РФ.

У свою чергу президент Володимир Зеленський вважає, що якби США, ЄС та їхні союзники по НАТО ввели санкції проти Росії, то Путін не наважився б напасти на Україну.

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