Кабмін пропонує РНБО нові санкції проти Путіна та 34 його поплічників

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки та оборони ввести нові персональні санкції проти Володимира Путіна та ще 34 посадових осіб РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №193-р.

Крім Путіна пропонується ввести економічні та інші обмежувальні заходи проти його речника Дмитра Пєскова, членів російського федерального уряду, повноважного представника президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева та інших.

Пропоновані санкції, зокрема, передбачають:

заборону на здійснення вказаними особами економічної та фінансової діяльності на території України

блокування наявних активів

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

заборону передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України тощо.

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого ряд країн, в тому числі країни ЄС та США, активно вводять санкції проти російських компаній та приватних осіб, а великі міжнародні компанії згортають свою діяльність в РФ.