Російські війська сьогодні можуть спробувати зайняти Миколаїв, - мер

На дев'ятий день війни Росії проти України російські війська можуть спробувати зайняти Миколаїв. Противник стягує сили з декількох напрямків.

За його словами, на даний момент з Херсонського напрямку проривається колона танків, вона вже майже в місті, але противнику нав'язали бій. Також стягуються війська з Баштанського і Снігурівського напрямку.

"Рухаються великі колони військової техніки, серед яких танки, установки "Град". Ймовірно, вони вирішили сьогодні брати Миколаїв. Настрій бойовий, будемо воювати до останнього патрона. Місто здавати не будемо. Окупантам не здамося. Якщо вони зайдуть в місто, будемо вести міські війни", - додав мер.