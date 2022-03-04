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Інформація про втечу - фейк. Зеленський залишається в Києві, - ОП

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 20:23
Інформація про втечу - фейк. Зеленський залишається в Києві, - ОП Фото: президент Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві. Інформація про його нібито втечу зі столиці є фейком.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, інформація про втечу Зеленського є черговим фейком.

"Здавалося б, скільки можна. Але ні. Кожен день кожен черговий "російський ньюсмейкер" говорить про те, що президент Зеленський покинув Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що цього разу фейк поширив спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.

"Але ми в Україні дотримуємося все-таки правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці. Так само як і багато інших тих, хто займаються управлінням державою", - додав Подоляк.

Він також висловив надію на те, що Володін "навчиться користуватися інформацією і перестане робити неправдиві заяви".

"Президент Зеленський, ще раз повторимо, знаходиться в столиці України, управляє державою і обороною, постійно на зв'язку з партнерами і регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними The Times, Зеленський за останній тиждень пережив щонайменше три спроби замаху. Для його вбивства було надіслано два різні загони - найманці з ПВК "Вагнера" та чеченський спецназ.

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