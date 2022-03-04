Інформація про втечу - фейк. Зеленський залишається в Києві, - ОП
Президент України Володимир Зеленський залишається в Києві. Інформація про його нібито втечу зі столиці є фейком.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
За його словами, інформація про втечу Зеленського є черговим фейком.
"Здавалося б, скільки можна. Але ні. Кожен день кожен черговий "російський ньюсмейкер" говорить про те, що президент Зеленський покинув Київ. І щоразу доводиться говорити очевидне: ні, категорично", - зазначив Подоляк.
Він підкреслив, що цього разу фейк поширив спікер Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.
"Але ми в Україні дотримуємося все-таки правдивої інформаційної концепції, згідно з якою президент на робочому місці. Так само як і багато інших тих, хто займаються управлінням державою", - додав Подоляк.
Він також висловив надію на те, що Володін "навчиться користуватися інформацією і перестане робити неправдиві заяви".
"Президент Зеленський, ще раз повторимо, знаходиться в столиці України, управляє державою і обороною, постійно на зв'язку з партнерами і регулярно наживо дає інтерв'ю журналістам", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними The Times, Зеленський за останній тиждень пережив щонайменше три спроби замаху. Для його вбивства було надіслано два різні загони - найманці з ПВК "Вагнера" та чеченський спецназ.
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