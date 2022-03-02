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У Миколаєві поліція буде відбирати автомобілі у п'яних водіїв: підуть на потреби армії

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Миколаїв, Середа 02 березня 2022 00:59
У Миколаєві поліція буде відбирати автомобілі у п'яних водіїв: підуть на потреби армії Фото: поліція Миколаєва конфісковуватиме автомобілі у п'яних водіїв (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма.

"У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали", - сказав глав адміністрації.

Кім додав, що прийняв рішення - з завтрашнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом. "На потреби армії, безповоротно", - уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом - буде дорого.

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