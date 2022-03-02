У Миколаєві поліція буде відбирати автомобілі у п'яних водіїв: підуть на потреби армії
Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма.
"У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали", - сказав глав адміністрації.
Кім додав, що прийняв рішення - з завтрашнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом. "На потреби армії, безповоротно", - уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом - буде дорого.
Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.