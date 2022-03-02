У Миколаєві поліція буде відбирати автомобілі у п'яних водіїв: підуть на потреби армії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма .

"У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали", - сказав глав адміністрації.

Кім додав, що прийняв рішення - з завтрашнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом. "На потреби армії, безповоротно", - уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом - буде дорого.