РБК-Україна назвали "екстремістським" в Білорусі

Міністерство інформації Білорусі назвало видання РБК-Україна "екстремістським". У зв'язку з цим в Білорусі обмежили доступ до Інтернет-видання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінформ Білорусі .

"3 березня 2022 року Мінінформом прийнято рішення про обмеження доступу до українських інтернет-ресурсів rbc.ua і inforesist.org, на яких виявлено численні факти розміщення екстремістських матеріалів в порушення статті 38 Закону Про ЗМІ", - йдеться в повідомленні відомства.

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