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Офіційно. ЄС відключає сім російських банків від SWIFT

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Брюсель, Середа 02 березня 2022 13:48
Офіційно. ЄС відключає сім російських банків від SWIFT Фото: Росію відключають від SWIFT (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз офіційно відключає сім російських банків міжнародної системи платежів SWIFT. Їм дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що протягом 10 днів свої операції мають згорнути банк ВТБ (другий за величиною в Росії), банк "Відкриття", "Новікомбанк", "Промзв'язокбанк", "Банк Росія", "Совкомбанк" та ВЕБ.

Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою. Державні банки давно під санкціями. "Сбербанк" та "Газпромбанк" не були включені до списку, оскільки вони є основними каналами розрахунків за російські нафту та газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що санкційні російські банки не зможуть випускати картки Visa та Mastercard.

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