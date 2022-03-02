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У Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації

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Львів, Середа 02 березня 2022 12:22
У Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації У Львові оголосили мобілізацію чоловіків з інших областей (president.gov.uа)
Автор: Світлана Мащенко

Львівська обласна військова адміністрація оголосила про обов'язкову явку для взяття на військовий облік всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули до області через евакуацію з інших населених пунктів.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

Виконати це треба не пізніше доби після прибуття.

"Громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", - говориться в повідомленні.

У мерії Львова нагадали, що у період воєнного стану накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.

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