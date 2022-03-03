США може передати Україні 10 млрд доларів допомоги
Адміністрація Байдена подала запит на передачу 10 млрд доларів у вигляді допомоги Україні. Остаточне рішення про суму допомоги буде прийнято до 11 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України в боротьбі з російською агресією. Ця сума повинна допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою, що зароджується в країні.
Спочатку адміністрація Байдена просила законодавців виділити приблизно 6,4 мільярда доларів для допомоги Україні. Але і демократи, і республіканці швидко закликали до додаткових витрат, і адміністрація Байдена незабаром знайшла для цього причину. Запит приблизно на 10 мільярдів доларів, переданий Конгресу, допоможе профінансувати навчання української армії, посилити кібербезпеку України, надати продовольство українцям та іншу гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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