США може передати Україні 10 млрд доларів допомоги

Адміністрація Байдена подала запит на передачу 10 млрд доларів у вигляді допомоги Україні. Остаточне рішення про суму допомоги буде прийнято до 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити 10 мільярдів доларів на підтримку України в боротьбі з російською агресією. Ця сума повинна допомогти Україні впоратися з гуманітарною кризою, що зароджується в країні.

Спочатку адміністрація Байдена просила законодавців виділити приблизно 6,4 мільярда доларів для допомоги Україні. Але і демократи, і республіканці швидко закликали до додаткових витрат, і адміністрація Байдена незабаром знайшла для цього причину. Запит приблизно на 10 мільярдів доларів, переданий Конгресу, допоможе профінансувати навчання української армії, посилити кібербезпеку України, надати продовольство українцям та іншу гуманітарну допомогу.