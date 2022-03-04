ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США готові розглянути формати нових переговорів з Росією: Держдеп назвав умову

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 04 березня 2022 01:46
США готові розглянути формати нових переговорів з Росією: Держдеп назвав умову Фото: США готові розглянути формати нових переговорів з Росією (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

США готові розглянути формати можливих нових переговорів з Росією про міжнародну безпеку. Москва має продемонструвати прихильність дипломатії в ситуації з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу Крістофера Робінсона.

Він також прокоментував підсумки другого раунду російсько-українських переговорів.

"Наскільки я розумію, переговори між Росією і Україною щойно завершилися на сьогодні. Ми сподіваємося, що зрештою вони приведуть до того, що Росія негайно припинить своє вторгнення і виведе війська з України", - заявив він.

Нагадаємо, поки сторони просунулися тільки в гуманітарному питанні. Україна і РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію переговорів з агресором.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна