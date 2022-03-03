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У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу

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Запоріжжя, Четвер 03 березня 2022 08:03
У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу Фото: у Запоріжжі перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі рух автотранспорту через дамбу Дніпрогесу повністю перекрито. Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес в центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам'ятайте - зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!" - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, голова Михайлівської селищної громади в Запорізькій області Володимир Рикун відзвітував про "переговори з керівництвом російських військ".

Рикун провів переговори з окупантами, які базуються в місцевому поліцейському відділенні, і досяг домовленостей з ними.

За його словами, в Михайлівській громаді буде введена комендантська година і він закликав місцевих жителів "не здійснювати провокацій". Окупанти пообіцяли не знищувати інфраструктуру і сказали, що покинуть дану територію через кілька днів.

Ми також писали про те, що в Києві сьогодні, 3 березня, відкриють частину мостів між лівим і правом берегом. Зокрема, місцевим жителям буде доступний проїзд по Північному і Драницькому мостах. При цьому людей просять не виїжджати в місто на особистому транспорті без крайньої потреби.

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