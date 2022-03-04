Що відбувається в Миколаєві зараз. Ситуація в місті 4 березня: онлайн

На дев'ятий день війни Росії проти України у Миколаєві розвели мости на невизначений термін. У місті і на його околицях точаться бої з диверсантами. Наші військові і тероборона не збираються здавати позиції.

Всі подробиці вторгнення Росії в Україну, ситуація в містах, інформація про те, що відбувається в різних регіонах та реакція світу, - в текстовому онлайні РБК-Україна за посиланням.

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Всі новини про те, що відбувається в Миколаєві та області з початку війни Росії проти України, - у попередньому онлайні РБК-Україна за посиланням.

21:50 Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що на даний час масового проникнення росіян до міста немає. Можливо, працюють деякі ДРГ, яких зараз відпрацьовує поліція, СБУ та нацгвардія разом з ТерО.



"Мости в місті розведені та заміновані. Якщо окупант буде вриватися в місто і намагатися їх звести, вони будуть підірвані. Завтра будуть зведені мости. Будемо дивитися по ситуації. Зведення мостів відбувається виключно за наказом військової адміністрації", - сказав він у своєму вечірньому відеозверненні.



Також Сєнкевич дав прогноз на ніч.

"Мені здається, що в нас сьогодні можуть бути авіа- чи ракетні удари. Підготовка до заходу до міста і до міських війн", - сказав мер.

18:15 Орків уже більше немає! Українські воїни відбили аеропорт Кульбакіно в Миколаєві і підняли там державний прапор!

Ситуація в Миколаєві 4 березня

З Херсонського напрямку на Миколаїв проривається колона танків, вона вже майже в місті, але противнику нав'язали бій. Також стягуються війська з Баштанського і Снігурівського напрямку.

"Рухаються великі колони військової техніки, серед яких танки, установки "Град". Ймовірно, вони вирішили сьогодні брати Миколаїв. Настрій бойовий, будемо воювати до останнього патрона. Місто здавати не будемо. Окупантам не здамося. Якщо вони зайдуть в місто, будемо вести міські війни", - розповів мер міста Олександр Сєнкевич у коментарі РБК-Україна 4 березня.

Комендантська година

Станом на 4 березня у Миколаєві комендантська година діє з 19:00 до 06:00.

Робота громадського транспорту

Вулицями на сьогодні курсує електротранспорт.

Маршрути тролейбусів:

3-тя Слобідська - мікрорайон Намив (з берегом);

вул. Будівельників - залізничний вокзал "Миколаїв-Пасажирський"

Маршрути трамваїв:

№1 (за скороченим маршрутом Яхт-клуб - 6-та Слобідська)

№3 (ЧСЗ - 10-а Воєнна)

№6 (Промзона - Центральний ринок)

За переміщенням транспорту можна стежити в мобільних додатках CityBus та EWay.

Як працюють лікарні

Медичні заклади Миколаєва готові надавати невідкладну допомогу у режимі 24/7 - усі вони забезпечені медикаментами, харчуванням та працюють у штатному режимі. Зокрема, є запас інсуліну.

Ендокринологи працюють, рецепти дистанційно виписують. При невідкладних станах необхідна допомога буде надана.

Важливо! Якщо будуть розведені мости, то вагітні можуть отримати допомогу у Миколаївській центральній районній лікарні, яка знаходиться у мікрорайоні Варварівка. Крім того, в мікрорайоні Соляні дислокується бригада швидкої медичної допомоги, а в мікрорайоні Північний функціонує сімейна амбулаторія, де можна отримати допомогу.

Адреси аптек Миколаєва

просп. Центральний, 66

вул. Соборна, 7

просп. Центральний, 23/5

вул. Озерна, 13/2

вул. Рюміна, 21/3

просп. Центральний, 26Д

просп. Центральний, 69А

вул. 3-я Слобідська, 50

просп. Центральний, 148А/2

просп. Центральний, 212

вул. Курортна, 8

просп. Центральний, 149

вул. Південна, 39

вул. Миколаївська, 15/4

Аптеки працюють без вихідних!

Офіційні джерела інформації у Миколаєві та області

Інформація щодо оголошення тривоги або її скасовування розміщується на інформаційних ресурсах

Голова Миколаївської ОВДА Віталій Кім

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Миколаївська міська рада

Жителі Миколаєва додатково можуть дізнатися про оголошення тривоги або її скасовування з радіостанцій і з мережі Миколаївського кабельного телебачення.