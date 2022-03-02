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У Чернігівській області змінюють час комендантської години

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Чернігівська область, Середа 02 березня 2022 12:14
У Чернігівській області змінюють час комендантської години Фото: в Чернігівській області змінюють час комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області оголошено про зміну часу комендантської години. Від сьогодні вона триватиме з 18:00 до 06:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Відсьогодні комендантська година на Чернігівщині з 18:00 до 6:00. Керівники громад у разі крайньої необхідності можуть корегувати зазначений час на території ТГ тільки за погодженням з Районними військовими адміністраціями", - написав Чаус.

Він також нагадав, що під час комендантської години заборонено покидати укриття чи власне житло.

"У цей час посилюється робота наших військових проти ДРГ супротивника. Не створюйте своїм додаткових перешкод, а також не наражайте себе на небезпеку", - зазначив Чаус.

Голова Чернігівської ОДА також нагадав і про світломаскування: це стосується як помешкань, так установ і закладів.

Раніше стало відомо, що в Харкові починатимуть раніше комендантську годину.

Крім того, в Київській області продовжили комендантську годину.

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Черниговская область Комендантська година Війна Росії проти України
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