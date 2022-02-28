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НАТО не має наміру вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

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Брюсель, Понеділок 28 лютого 2022 17:52
НАТО не має наміру вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною. При цьому він зазначає, що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив він.

За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт" і на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.
Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

Нагадаємо, раніше на тлі вторгнення Росії президент Володимир Зеленський вимагав від іноземних партнерів безпольотної зони над Україною.

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