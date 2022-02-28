НАТО не має наміру вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поки що виключає можливість запровадження безпольотної зони над Україною. При цьому він зазначає, що Росія розв'язала "брутальний конфлікт" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив він.

За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт" і на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну в Європі.

Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.

