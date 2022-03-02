В Україні створено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, - ОП
В Україні створено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
Посилання на сторінки координаційного штабу в соцмережах
https://www.facebook.com/koordinateshtab/
Як працюватиме штаб:
Друзі, ми працюємо для того, щоб координувати запити про допомогу та пропозиції про допомогу від усіх бажаючих, включаючи бізнес, організації та приватні особи, які проживають як в Україні, так і за кордоном.
З нами зв'язатися просто:
За цією адресою направляємо запити про допомогу і вказуємо, що у вас сталося і населений пункт:
Сюди варто писати пропозиції допомоги представникам бізнесу та приватним особам, які перебувають в Україні:
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