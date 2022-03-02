Українська влада обговорює можливість і порядок переговорів з Росією, - джерело

Керівництво України продовжує консультації щодо можливості проведення чергового раунду переговорів з Росією. Зокрема, про припинення війни.

Про це РБК-Україна розповіло інформоване джерело.

За його словами, українська делегація готова до переговорів, але їх порядок ще обговорюється.

Нагадаємо, 28 лютого пройшли перші переговори між Україною і Росією. Потім делегації попрямували в столиці, щоб обговорити подальші кроки з керівництвом країн.

Наступний раунд переговорів повинен пройти найближчим часом на польсько-білоруському кордоні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що перший раунд переговорів пройшов на тлі безперервних обстрілів. За його словами, таким чином Москва намагається тиснути.

Після він заявив, що Україна згодна на подальші переговори з РФ за умови, що російські війська припинять бомбити українців.