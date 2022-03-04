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США доставили в Україну більшу частину пакету військової допомоги на 350 млн доларів, - CNN

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 18:05
США доставили в Україну більшу частину пакету військової допомоги на 350 млн доларів, - CNN Фото: військова допомога США вже прибула в Україну (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Переважна частина пакету допомоги США в галузі безпеки на суму 350 млн доларів вже доставлена Україні. Представник Пентагону повідомив про це через тиждень після того, як пакет був офіційно схвалений Білим домом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Допомога на суму близько 240 мільйонів доларів досягла України, а інша повинна прибути протягом декількох днів або тижнів, "але не довше", заявив чиновник. Компоненти, які вже були доставлені, включають "найбільш необхідні можливості, такі як можливості захисту від бронетехніки".

Обладнання, що відправляється - це обладнання, на якому українці вже пройшли навчання, в тому числі "своєчасне" навчання в кінці грудня і початку січня. За словами чиновника, українці можуть "вміло використовувати" переважну більшість ввезеної військової техніки.

США також координують доставку допомоги в області безпеки з інших країн. В цілому 14 країн надали Україні допомогу в забезпеченні безпеки після вторгнення Росії, але чиновник відмовився перерахувати країни, заявивши, щоб вони говорили самі за себе.

За словами чиновника, європейське командування США використовує свою мережу зв'язку з союзниками і партнерами для координації "в режимі реального часу" відправки матеріалів в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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