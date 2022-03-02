Не виходити на вулицю. Ворог б'є по житловим кварталам Лисичанська і Сєвєродонецька
У Лисичанську та Сєвєродонецьку російські окупанти б'ють по житловим кварталам. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю та сховатися в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Жителі Лисичанська та Сєвєродонецька, не виходьте на вулиці! Знаходьтесь в укритті! Триває обстріл. Ворог б'є по житловим кварталам", - написав він.
При цьому, за його словами, о 9:30 м. Лисичанськ вул. Московська, 42 було зафіксовано пряме попадання в житловий будинок, а також:
- по вул. Сосюри, 360, м. Лисичанськ (між будинками, снаряд не розірвався)
- м. Лисичанськ, кв. 50-років Перемоги на дитячому майданчику пряме попадання. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходила
- продовжуються обстріли поблизу м.Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Золоте-2 та Золоте-4.
Додамо, за словами керівника Донецької ОДА Павла Кириленка, Волноваха майже знищена. Звідти евакуйовано близько 30 осіб, ще сотня поїхала самостійно, уточнив Кириленко. Крім того, в Маріуполі через ворожі обстріли перебиті лінії електропередач. Місто залишилося без електрики.
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