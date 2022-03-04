На вулицях тихо, але місто без опалення, - мер Енергодара про ситуацію в місті

В Енергодарі, де загасили пожежу на найбільшій в Європі АЕС, зараз тиша на вулицях.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на мера міста Дмитра Орлова.

"Щодо ситуації в самому місті. Зараз на вулицях тихо, чужинці не помічені. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв'язку з дуже напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома", - сказав Орлов.

Також мер повідомив, що місто через обстріли залишилося без опалення.

"Вночі через пошкодження теплотраси при обстрілі Енергодар залишився без опалення. Зараз з'ясовуємо можливість його оновлення", - додав очільник міста.

Нагадаємо, що пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на ЗАЕС і закликав Європу і світ прокинутися і попередив про наслідки, якщо атомна електростанція вибухне.

Пізніше в ДСНС розповіли, що був відключений 3-й енергоблок, і працювати залишили тільки чотири. А представник прес-служби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози поширення радіації не помічено.