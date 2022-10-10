Обвал Кримського мосту і удар по Запоріжжю: новини за вихідні

На Кримському мосту спалахнула потужна пожежа, що призвела до руйнування двох з чотирьох дорожніх смуг. Тим часом російські окупанти здійснили ракетну атаку на житловий сектор Запоріжжя, в результаті якої загинули 14 людей.

Докладніше про те, що сталося протягом вихідних, 8-9 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

На Кримському мосту спалахнула пожежа

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту спалахнула потужна пожежа після вибуху. Російські ЗМІ повідомляли, що після вибуху на мосту та руйнування двох прольотів переправи пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

В Росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу. При цьому джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ. Керівник Офісу президента Михайла Подоляк припустив, що надзвичайна подія, ймовірно, стала наслідком протистояння між ФСБ та військовими.

В українському МВС зазначили, що пошкодження Керченського мосту, що з’єднує територію Росії з окупованим Кримом, суттєво ускладнить окупантам постачання всього необхідного на півострів, в тому числі і зброї.

Британська розвідка також зазначає, що пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в України, адже він відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт. Сам інцидент на мосту також "зачепить" російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

Росія звинуватила "українські спецслужби" у вибуху на Кримському мості

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів Путіну, що вибух на Кримському мосту нібито готували "українські спецслужби", яким допомагали громадяни Росії та іноземних держав.

При цьому російський диктатор назвав вибух "терактом", спрямованим на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ. Він вважає, що автори, виконавці та замовники події - спецслужби України.

У Москві розпочалися арешти військових. Центр міста перекрили, - ГУР

До міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського - "еліти" Росгвардії. Вони рухалися до центру разом із підрозділами поліції. Через це у Москві частково перекривали автомобільний рух.

Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру Москви приведені в підвищену бойову готовність.

Окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі

Російські окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. В результаті атаки окупантів загинули щонайменше 14 людей і постраждали 89.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

В ОВА повідомили, що внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

Просування ЗСУ на фронті

Українські військові з початку активних дій деокупували 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Бійці Збройних сил України також звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області.

До того ж, українські бійці звільнили сім населених пунктів у Луганській області. У них вже пройшли стабілізаційні заходи.

Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Внаслідок обстрілів російських окупантів була пошкоджена остання лінія зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. Станцію було повністю знеструмлено 8 жовтня. У МАГАТЕ назвали обстріли, що призвели до знеструмлення ЗАЕС, надзвичайно безвідповідальними.

9 жовтня українські фахівці відремонтували високовольтну лінію зв'язку станції і підключили її до енергосистеми України. МАГАТЕ назвало це лише тимчасовим полегшенням у все ще невиправданій ситуації.

Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає танки

Берлін обіцяє передати Україні систему ППО IRIS-T і 100 танків з Греції та Словаччини.

Уряд Німеччини також підготував для бійців ЗСУ новий пакет військової допомоги на 11 мільйонів євро. Нашим захисникам планують передати 100 тисяч комплектів термобілизни, 100 наметів для екіпажів, що обігріваються, сотні мобільних електрогенераторів і продовольчі пакети.

Частину областей заллють дощі: прогноз погоди на понеділок

За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють частину Лівобережної України. На решті території буде суха погода, місцями з мінливою хмарністю.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +12 +18 градусів.

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