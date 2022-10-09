Пошкоджений Кримський міст вплине на війну та "зачепить" Путіна, - британська розвідка

Пошкоджений Кримський міст вплине на хід війни в України. Сам інцидент на мосту "зачепить" російського диктатора Володимира Путіна, який особисто спонсорував його будівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мості були зруйновані дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускну спроможність значно знизиться.

Розвідка підкреслює, що саме Кримський міст відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт.

"Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, вплине на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що Кримський міст також мав особливе значення для Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його, а підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг.

Щобільше, вибух на мосту стався за кілька годин після 70-річчя російського диктатора.

Британська розвідка нагадала, що останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Росгвардії Віктор Золотов публічно запевняв про безпеку мосту.