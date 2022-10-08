ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Росії назвали свою версію пожежі на Кримському мості

Новость на русском →
Крим, Субота 08 жовтня 2022 09:03
У Росії назвали свою версію пожежі на Кримському мості Фото: у Росії назвали свою версію пожежі на Кримському мості (Скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

"Сьогодні о 6.07 на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу, що прямував у напрямку Кримського півострова", - повідомили в "Національному антитерористичному комітеті".

Також у російському НАК повідомили, що згодом стався частковий обвал двох автомобільних прольотів мосту. При цьому там заявляють, що арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено.

При цьому так званий "глава парламенту" Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно нібито пошкодили "українські вандали".

Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мосту почалася потужна пожежа.

Пізніше так звана "влада" Криму заявила про перекриття руху мостом та наміри запустит поромну переправу через протоку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Крымский мост
NEWS
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході