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У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії спонсором тероризму

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Вашингтон, Неділя 09 жовтня 2022 17:44
У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії спонсором тероризму Фото: У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США було внесено законопроекти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника Конгресу Пола Массаро у Twitter.

За його словами, у верхню палату парламенту США внесли законопроекти сенатора Ліндсі Грема (Республіканська партія) та конгресмена Теда Ліу (Демократична партія), якими пропонується офіційно визнати Росію спонсором тероризму.

Також до Конгресу внесли законопроект конгресмена Стіва Коена (Демократична партія) про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою спонсором-тероризму.

Незважаючи на позицію Байдена, після цього на розгляд Сенату США внесли черговий законопроект про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

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