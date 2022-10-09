Фото: У Конгрес США внесли законопроекти про визнання Росії спонсором тероризму (Getty Images)

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США було внесено законопроекти про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника Конгресу Пола Массаро у Twitter.