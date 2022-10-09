"Подарунок" Путіну. Словаччина поставила Україні нову партію зброї
Україна отримає від Словаччини ще дві гаубиці Zuzana-2.
Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"До 70-річчя ми вручили черговий подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України", - розповів він.
Що відомо про Zuzana-2: 5 фактів
- була вперше представлена у 2008 році і є глибокою модифікацією розробленої ще у 1970-х роках чехословацької 152-мм САУ ShKH vz. 77 Danа;
- її оснащено 155-мм гарматою, що збільшило далекобійність до понад 40 кілометрів;
- майже на 5 кілометрів перевершує результат російської модернізованої САУ 2С5М "Гіацинт";
- її обладнано сучасною автоматизованою системою управління вогнем;
- може здійснювати 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини.
Як повідомлялось, раніше стало відомо, що уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana-2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.
Нагадаємо, Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво Zuzana-2 для Збройних сил України. Передбачається, що за кошти трьох країн збудують 16 самохідних гаубиць.
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