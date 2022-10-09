"Подарунок" Путіну. Словаччина поставила Україні нову партію зброї

Україна отримає від Словаччини ще дві гаубиці Zuzana-2.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"До 70-річчя ми вручили черговий подарунок агресору Путіну. Ще дві нові гаубиці Zuzana-2 надійшли до України", - розповів він.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana-2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.

Нагадаємо, Данія, Норвегія та Німеччина оплатять виробництво Zuzana-2 для Збройних сил України. Передбачається, що за кошти трьох країн збудують 16 самохідних гаубиць.

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