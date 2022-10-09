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Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі знову зросла

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 22:23
Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі знову зросла Фото: кількість жертв удару по Запоріжжю знову зросла (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю, який стався вночі 9 жовтня, знову зросла. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, це число може зрости. Розбір завалів досі триває", - сказав глава держави.

Він додав, що понад 70 людей отримали поранення, зокрема 11 дітей. Наразі всім постраждалим надається медична допомога.

"Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди бʼють", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська ракета влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, в результаті чого обвалився один із під'їздів. Спочатку було відомо про щонайменше 12 постраждалих в результаті удару.

Також РБК-Україна публікувало фото та відео з місця ракетного удару.

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Запоріжжя ракетный удар Війна Росії проти України Володимир Зеленський
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