Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Запоріжжі знову зросла

Фото: кількість жертв удару по Запоріжжю знову зросла (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Кількість загиблих в результаті російського удару по Запоріжжю, який стався вночі 9 жовтня, знову зросла. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, це число може зрости. Розбір завалів досі триває", - сказав глава держави. Він додав, що понад 70 людей отримали поранення, зокрема 11 дітей. Наразі всім постраждалим надається медична допомога. "Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди бʼють", - наголосив Зеленський.