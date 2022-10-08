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Горить Кримський міст (фото, відео)

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Крим, Субота 08 жовтня 2022 07:43
Горить Кримський міст (фото, відео) Фото: Горить Кримський міст (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

На Кримському мосту вранці 8 жовтня спалахнула потужна пожежа після вибуху. У небо здіймається величезний стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm.

Інформація про загоряння почала надходити близько 06:40 години. Невдовзі у мережі з'явилися фото та відео, які підтверджують, що горить сам міст.

На кадрах можна побачити, як спалахнуло залізничне полотно. Однак видніються й пошкодження на автошляху. Рух мостом перекрито.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram також виклав відео пожежі на мосту.

Там видно, як горять цистерни з паливом, яке, ймовірно, везли окупантам на фронт.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко раніше заявляв, що знищення мосту через Керченську протоку є одним із необхідних заходів звільнення Криму.

Згодом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк дав зрозуміти, що Україна розглядає Кримський міст законну військову мету.

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