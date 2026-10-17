Трамп призупинив санкції проти Росії, які просував Ліндсі Грем

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення масштабних мит, обмежень та санкцій, які просував покійний сенатор Ліндсі Грем за купівлю російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, Трамп скористався положенням про відміну санкцій у рамках закону, який відстоював покійний сенатор Ліндсі Грем як спосіб покарати Росію за війну в Україні. Цей закон також передбачав розширення санкцій проти Ірану.

"Справжнім я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених Законом Грема. Я надав Конгресу підтвердження того, що надання такого виключення наразі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - заявив Трамп в указі.

Директива формально вводить мита, але зупиняє їхню дію. Це означає, що Трамп може застосувати в інший час, якщо захоче.

Законопроект дав Трампу 30 днів на введення 100% мита на всі товари від п'яти найбільших покупців російської нафти. Він також передбачав запровадження санкцій проти численних російських підприємств та 500% мит на весь імпорт російської енергопродукції до США. І цей місячний термін мав закінчитися завтра 18 жовтня.

Bloomberg пише, що скасування мит загрожує новим опором з боку членів Конгресу, включаючи багатьох республіканців, які обурені рішенням Трампа щодо угоди США та Росії та дизелі.

Причому цього тижня група сенаторів від обох партій вже підписала листа з вимогою до Трампа розірвати угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним та забезпечити дотримання положень закону Грема.

Скасування цього закону також дозволяє уникнути потенційного конфлікту з найбільшими покупцями російської енергопродукції – Китаєм, Індією та Туреччиною.

Варто додати, що покійний сенатор Ліндсі Грем написав цей законопроект перед своєю смертю в липні, і його ухвалення розглядалося як спосіб вшанувати його пам'ять. Грем неодноразово називав такі санкції ключем до того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край його повномасштабному вторгненню в Україну, яке триває вже п'ятий рік.