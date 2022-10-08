Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає танки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Про додатковий пакет військової допомоги для України оголосила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

Вона пообіцяла, що Україна отримає систему ППО IRIS-T, і загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

Крім того, Ламбрехт наголосила, що країнам НАТО необхідно працювати над зміцненням своєї оборони.

" Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є проломи у захисті. Протиповітряна оборона - одна з таких областей, де необхідно діяти терміново", - сказала вона.

Міністр додала, що перед загрозою безпеки, що зросла, Німеччина також створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути до Литви у разі потреби.