Обвал Крымского моста и удар по Запорожью: новости за выходные

На Крымском мосту вспыхнул мощный пожар, который привел к разрушению двух из четырех дорожных полос. Тем временем российские оккупанты совершили ракетную атаку на жилой сектор Запорожья, в результате которой погибло 14 человек.

Подробнее о случившемся в течение выходных, 8-9 октября, - в материале РБК-Украина .

На Крымском мосту вспыхнул пожар

Утром 8 октября на Крымском мосту разразился мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что после взрыва на мосту и разрушения двух пролетов переправы повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, вызвавший вспышку семи топливных цистерн железнодорожного склада. При этом источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ. Руководитель Офиса президента Михаила Подоляк предположил, что чрезвычайное событие, вероятно, оказалось следствием противостояния между ФСБ и военными.

В украинском МВД отметили, что повреждение Керченского моста, соединяющего территорию России с оккупированным Крымом, существенно усложнит оккупантам поставки всего необходимого на полуостров, в том числе и оружия.

Британская разведка также отмечает, что поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине, ведь он играл ключевую роль в перекидывании техники на южный фронт. Сам инцидент на мосту также "заденет" российского диктатора Владимира Путина, которій лично спонсировал его строительство.

Россия обвинила "украинские спецслужбы" в взрыве на Крымском мосту

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил Путину, что взрыв на Крымском мосту якобы готовили "украинские спецслужбы", которым помогали граждане России и иностранных государств.

При этом российский диктатор назвал взрыв "терактом", направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Он считает, что авторы, исполнители и заказчики происшествия - спецслужбы Украины.

В Москве начались аресты военных. Центр города перекрыли, - ГУР

В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского - "элиты" Росгвардии. Они двигались в центр вместе с подразделениями полиции. Поэтому в Москве частично перекрывали автомобильное движение.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Вместе с этим все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Оккупанты ударили по многоэтажному дому в Запорожье

Российские оккупанті нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки оккупантов погибли по меньшей мере 14 человек и пострадали 89 человек.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты выпустили по Запорожью более 20 ракет. Враг применил авиацию и зенитно-ракетные комплексы.

В ОВА сообщили, что в результате атаки частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

Продвижение ВСУ на фронте

Украинские военные с начала активных действий деоккупировали 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Бойцы Вооруженных сил Украины также освободили от российских оккупантов 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской общинах Донецкой области.

К тому же, украинские бойцы освободили семь населенных пунктов в Луганской области. В них уже прошли стабилизационные мероприятия.

Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС

В результате обстрелов российских оккупантов была повреждена последняя линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. Станция была полностью обесточена 8 октября. В МАГАТЭ назвали обстрелы, повлекшие обесточивание ЗАЭС, чрезвычайно безответственными.

9 октября украинские специалисты отремонтировали высоковольтную линию связи станции и подключили ее к энергосистеме Украины. МАГАТЭ назвало это лишь временным облегчением во все еще неоправданной ситуации.

Германия объявила о новых поставках оружия для ВСУ: пакет включает танки

Берлин обещает передать Украине систему ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Правительство Германии также подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. Нашим защитникам планируют передать 100 тысяч комплектов термобелья, 100 палаток для обогреваемых экипажей, сотни мобильных электрогенераторов и продовольственные пакеты.

Часть областей прольются дожди: прогноз погоды на понедельник

По данным синоптиков сегодня дожди накроют часть Левобережной Украины. На остальной территории будет сухая погода, местами с переменной облачностью.

Температура воздуха составит в среднем ночью +4+9 градусов, а днем +12+18 градусов.

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