Підірвалися на міні. У Запорізькій області загинули двоє дітей

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні в Запорізькій області. За даними на суботу, 8 жовтня, через війну постраждали вже 1211 дітей - 421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у суботу, 8 жовтня.

"6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні Курахового Донецької області померла 16-річна дівчинка. А 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Найбільше постраждали дітей у: