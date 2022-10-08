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Підірвалися на міні. У Запорізькій області загинули двоє дітей

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Запоріжжя, Субота 08 жовтня 2022 15:07
Підірвалися на міні. У Запорізькій області загинули двоє дітей Фото: у Запорізькій області загинули двоє дітей, підірвавшись на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє дітей загинули, підірвавшись на міні в Запорізькій області. За даними на суботу, 8 жовтня, через війну постраждали вже 1211 дітей - 421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора у суботу, 8 жовтня.

"6 жовтня в с. Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні Курахового Донецької області померла 16-річна дівчинка. А 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом с. Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Найбільше постраждали дітей у:

  • Донецькій області - 405;
  • Харківській - 252;
  • Київській - 116;
  • Миколаївській - 75;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 64;
  • Херсонській - 57;
  • Запорізькій - 54;
  • Дніпропетровській - 30.

Нагадаємо, 2 жовтня у Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 особи.

7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.

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