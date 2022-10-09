Путін вперше зробив заяву про вибух на Кримському мосту

Росія вважає вибух на Кримському мості "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна.

"Як ви щойно доповіли, сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури Російської Федерації", - заявив російський диктатор у ході зустрічі з головою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним.

Що передувало

Зазначимо, Кримський міст є одним з головних уособлень путінського режиму в Росії. Він став однією з найбільших споруд, найдовшим мостом, який будували росіяни, та символом спроби анексії тимчасово окупованого Криму.

Раніше влада РФ неодноразово заявляла про те, що міст дуже надійно захищений і його неможливо буде зруйнувати. Особливо часто такі пропагандистські висловлювання почали звучати після того, як українські чиновники натякали, що міст є метою бійців ЗСУ.

Для охорони мосту, за даними РосЗМІ, були задіяні досвідчені військові, новітнє ППО, сучасні катери, камери, супутник і навіть, ймовірно, бойові дельфіни.

Але 8 серпня на Кримському мості прогримів сильний вибух, внаслідок якого там почалася пожежа та стався обвал.