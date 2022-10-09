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Ракетний удар по Запоріжжю. З'ясувалося чим та звідки били окупанти

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 12:35
Ракетний удар по Запоріжжю. З'ясувалося чим та звідки били окупанти Фото: окупанти випустили понад 20 ракет по Запоріжжю (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що вночі виявили шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Проте окупанти атакували Запоріжжя з окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Російські війська випустили чотири крилаті ракети Х-22 із Ту-22М3 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Також росіяни випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

За минулу добу Повітряні сили України збили російський вертоліт, ймовірно Су-25, на півдні. Також ЗСУ знищили два безпілотники, один дрон-камікадзе "Shahed-136" та одну авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Запоріжжю загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 отримали поранення.

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Запоріжжя ракетный удар
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