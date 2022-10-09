Ракетний удар по Запоріжжю. З'ясувалося чим та звідки били окупанти

Російські окупанти сьогодні випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що вночі виявили шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Проте окупанти атакували Запоріжжя з окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Російські війська випустили чотири крилаті ракети Х-22 із Ту-22М3 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Також росіяни випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

За минулу добу Повітряні сили України збили російський вертоліт, ймовірно Су-25, на півдні. Також ЗСУ знищили два безпілотники, один дрон-камікадзе "Shahed-136" та одну авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).