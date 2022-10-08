Повідомлення про розбіжності всередині Кремля підривають стабільність режиму Путіна, - ISW
Інформація про розбіжності всередині Кремля, яку оприлюднили західні ЗМІ, стрімко розповсюджується в РФ, підриваючи видимість стабільності режиму російського президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що чутки про протистояння у найближчому оточенні диктатора "підірвали враження сили та контролю", які Путін намагався зобразити протягом понад 20 років свого правління.
"Деякі російські мілблогери після різкої критики глави Чечні Рамзана Кадирова та керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина у сторону російського вищого військового командуванняпочали почали припускати, що в Кремлі є дві фракції", - вказали в ISW.
Фахівці розповіли, що Кадиров і Пригожин є частиною фракції, яка прагне продовжувати війну та досягати своїх ідеологічних цілей незалежно від ціни.
Водночас опозиційна до них фракція складається з урядовців, які хочуть вести переговори із Заходом, щоб зберегти свої активи та резиденції, але надто бояться прямого протистояння з Путіним.
Розбіжності у Кремлі показують Путіна слабким
В Інституті вичення війни пояснили, що презентація фундаментальних розбіжностей у найближчому оточенні Путіна та виклики його рішенням, навіть якщо вони тихі, можуть зобразити диктатора слабким.
"Правдивість чи хибність цієї презентації менш важлива, ніж її введення в аудиторію, на яку Путін найбільше покладається для подальшої підтримки у своїй війні", - додали аналітики.
Нагадаємо, газета The Washington Post 7 жовтня випустила матеріал про те, що член найближчого оточення Путіна прямо критикував "значні військові недоліки" президента РФ під час війни в Україні.
Водночас інші західні та пов'язані з Кремлем офіційні особи відзначили зростання критики щодо неправильного ведення Путіним бойових дій та мобілізації.
До слова, раніше в ISW заявляли, що Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна.
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