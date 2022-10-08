ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, - Мінреінтеграції

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 21:15
ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області, - Мінреінтеграції Ілюстративне фото: ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на півночі Донецької області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

В уряді зазначають, що, за даними Мінреінтеграції, у звільнених населених пунктах на півночі Донецької області вже розпочато відновлення інфраструктури, також там відбуваються стабілізаційні заходи.

При цьому продовжується пошук власників зруйнованих будинків. У селах Хрестище та Маяки відновлюють електропостачання. У Святогірську проводять роботи з відновлення мобільного зв'язку.

У Кабміні додають, що зараз у Лимані, Святогірську та селищі Ярова вже відновили виплати пенсій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 жовтня над Лиманом було офіційно піднято український прапор.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області, є загиблий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході