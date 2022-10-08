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Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки

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Харків, Субота 08 жовтня 2022 07:10
Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків. Внаслідок атаки ворога постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Посадовець зазначив, що після півночі загарбники завдали 4 ударів по Салтівському району та 1 - по Основ'янському.

"Ракети типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода", - вказав Синєгубов.

За словами глави ОВА, внаслідок атаки ворога пошкоджений спорткомплекс і нежитлові приміщення. Є влучання у відкриті території.

Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. На місцях працюють правоохоронні органи та профільні служби.

Нагадаємо, у Харкові після опівночі 8 жовтня пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

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харков Війна Росії проти України
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