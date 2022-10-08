Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами С-300: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 8 жовтня обстріляли Харків. Внаслідок атаки ворога постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Посадовець зазначив, що після півночі загарбники завдали 4 ударів по Салтівському району та 1 - по Основ'янському. "Ракети типу С-300 були запущені із російського Бєлгорода", - вказав Синєгубов. За словами глави ОВА, внаслідок атаки ворога пошкоджений спорткомплекс і нежитлові приміщення. Є влучання у відкриті території. Попередньо, із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік. На місцях працюють правоохоронні органи та профільні служби.