Стало відомо, скільки території звільнили ЗСУ в Херсонській області

Українські військові звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафона.

"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.