Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом ".

"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що в автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Так, наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи у такому режимі вистачить на 10 діб.

"Енергоатом" зазначає, що потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

При цьому плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.