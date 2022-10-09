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В ОВА уточнили кількість жертв внаслідок ракетного удару по Запоріжжю

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 09:12
В ОВА уточнили кількість жертв внаслідок ракетного удару по Запоріжжю Фото: внаслідок ракетного удару у Запоріжжі загинули 12 осіб (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Юрченко

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару 9 жовтня загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За його словами, окупанти з тактичної авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість з них влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.

Внаслідок атаки частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджені об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів.

Наразі відомо про 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей.

"Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - зазначив Старух.

Фото: внаслідок ракетного удару у Запоріжжі загинули 12 осіб
(t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи. Пізніше в ОВА підтвердили ракетний удар.

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