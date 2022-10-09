Окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Ракетою повністю знесено під'їзд будинку.

Також пошкодження отримали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору міста.

Попередньо є інформація про чотирьох постраждалих.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, окупанти двічі ракетами обстріляли Запоріжжя протягом ночі. Вдруге було зафіксовано близько 10 прильотів.

Внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.

Учора стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.

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