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Окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі: перші подробиці

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Запоріжжя, Неділя 09 жовтня 2022 04:27
Окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Запоріжжі: перші подробиці Фото: окупанти вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Запоріжжі (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Внаслідок нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Ракетою повністю знесено під'їзд будинку.

Також пошкодження отримали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору міста.

Попередньо є інформація про чотирьох постраждалих.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, окупанти двічі ракетами обстріляли Запоріжжя протягом ночі. Вдруге було зафіксовано близько 10 прильотів.

Внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.

Учора стало відомо, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 6 жовтня збільшилася до 18 людей.

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